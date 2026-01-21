Синоптик успокоил москвичей: предстоящие морозы не будут рекордными

Столичные новостные ленты последние дни пестрят тревожными сообщениями о надвигающихся лютых морозах. Однако, как выясняется, реальность не оправдывает всех опасений. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пояснил « Вечерней Москве », что, несмотря на предстоящее похолодание, особых причин для паники нет. Холод действительно придет, но он не станет ни экстремальным, ни долгим.

По его словам, пик похолодания ожидается в ночь на субботу, 24 января, когда столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 25 градусов, а в области — и до 28. Днем температура будет заметно мягче, около минус 12–15 градусов. Такие показатели, безусловно, существенно — на 11–13 градусов — ниже климатической нормы, но далеки от исторических рекордов столицы. Как напоминает эксперт, в январе 1940 года в Москве фиксировалось минус 42,1 градуса, а последние 30-градусные морозы были аж в 2006 году.

Синоптик отметил, что последствия этого кратковременного похолодания, таким образом, будут скорее бытовыми, нежели катастрофическими. Жителям стоит подготовиться к морозным ночам и холодным выходным, уделив внимание утеплению жилья и выбору соответствующей одежды. Однако уже в понедельник температура начнет постепенный рост, возвращаясь к более привычным зимним значениям. Ни о каком длительном или рекордном периоде сильных морозов речи не идет.

