Синоптик успокоил москвичей: предстоящие морозы не будут рекордными
Метеоролог Шувалов: морозы в Москве будут кратковременными и неэкстремальными
Фото: [Медиасток.рф]
Столичные новостные ленты последние дни пестрят тревожными сообщениями о надвигающихся лютых морозах. Однако, как выясняется, реальность не оправдывает всех опасений. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пояснил «Вечерней Москве», что, несмотря на предстоящее похолодание, особых причин для паники нет. Холод действительно придет, но он не станет ни экстремальным, ни долгим.
По его словам, пик похолодания ожидается в ночь на субботу, 24 января, когда столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 25 градусов, а в области — и до 28. Днем температура будет заметно мягче, около минус 12–15 градусов. Такие показатели, безусловно, существенно — на 11–13 градусов — ниже климатической нормы, но далеки от исторических рекордов столицы. Как напоминает эксперт, в январе 1940 года в Москве фиксировалось минус 42,1 градуса, а последние 30-градусные морозы были аж в 2006 году.
Синоптик отметил, что последствия этого кратковременного похолодания, таким образом, будут скорее бытовыми, нежели катастрофическими. Жителям стоит подготовиться к морозным ночам и холодным выходным, уделив внимание утеплению жилья и выбору соответствующей одежды. Однако уже в понедельник температура начнет постепенный рост, возвращаясь к более привычным зимним значениям. Ни о каком длительном или рекордном периоде сильных морозов речи не идет.
