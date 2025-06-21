Синоптик Вильфанд назвал москвичам самый теплый день на следующей неделе

В следующий вторник, 24 июня, в Москве ожидается самый жаркий день недели. Температура воздуха достигнет отметки +21–22 °C. Об этом рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, в интервью ТАСС.

Вильфанд пояснил, что ночью указанного дня температура будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов. Во вторник местами ожидаются кратковременные осадки.

«24 июня будет самым теплым днем следующей недели в Москве, температурный термометр перевалит через 20-градусную отметку. Часов в 14-16 часов уже будет плюс 21-22 градуса, по области — 18-23», — сказал он.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что град может стать более частым явлением в регионе, где крупный град выпадает примерно в 5-10 лет. Людей предупредили, что во время ухудшения погодных условий важно проявлять бдительность. Для формирования крупного града воздух у поверхности должен сильно прогреться. В таких условиях образуется неустойчивость. В случае падения града рекомендуется искать укрытия. Особенно опасно оставаться под деревьями. Находясь дома, человек должен закрыть окна и шторы. Желательно отойти от окна на безопасное расстояние.