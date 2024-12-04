Синоптик Вильфанд назвал сроки установления снежного покрова в Московском регионе
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По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, чаще всего снежный покров в столичном регионе устанавливается 28-30 ноября, тем не менее в текущем году немного запаздывает. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что ожидать снегопад следует во второй половине четверга и до пятницы.
Синоптик пояснил, что и сегодня в ряде районов столицы и Подмосковья сохраняется снежное покрытие, однако в основной массе он отсутствует.
По его мнению, в течение текущей недели ожидается частое прояснение солнца, что не может не доставлять удовольствия.
Ранее метеоролог Ильин спрогнозировал погоду в Московском регионе на первой неделе декабря.