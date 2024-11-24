Синоптик Вильфанд назвал точную дату прихода зимы в столичный регион

Уже завтра, в понедельник, 25 ноября, стоит ждать начала настоящей зимы. На это в беседе с Lenta.ru указал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу метеоролога, с указанной даты погода станет более мягкой. Местами даже будет проглядывать солнце. Однако морозная погода никуда не уйдет.

«В понедельник и вторник небольшая облачность, то есть с восхода до заката будет солнце. Ночью будет звездно и лунно. Будет настоящее начало зимы», — сказал метеоролог.

Ранее синоптик Ильин рассказал, чем порадует погода в Москве в начале недели. По словам синоптика, температурные значения, будучи ниже климата буквально до полуградуса, пока соответствуют ноябрьской норме. При этом, как уточнил Ильин, через Москву и область ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, что принесет с собой слабые осадки в виде снега.