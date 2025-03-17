Синоптик Вильфанд объявил об окончании «весеннего лета» на юге России

На юге европейской части России установившаяся в последнее время аномально теплая погода подходит к своему логическому завершению. В интервью с ТАСС эту информацию подтвердил Роман Вильфанд, который является научным руководителем Гидрометцентра России.

Эксперт напомнил, что на прошлой неделе в южных регионах России температура поднималась до 25-28 градусов. В ближайшие же дни она упадет сразу на 10-15 градусов.

«Радикальные изменения погоды произойдут на юге европейской части России, там отмечались фантастические температуры, температура в воскресенье под +30 была в Краснодарском крае, а в ночь на понедельник — +16 градусов, это же все-таки летняя ночь», — проинформировал Вильфанд.

С первых дней недели ветер изменит свое направление, а температура начнет постепенно снижаться, достигнув во вторник 21-23 градусов, а со среды — 6-9 градусов.

«Такая погода соответствует нормальным мартовским показателям», — подытожил собеседник агентства.

Ранее Вильфанд предупредил о капризах погоды, что подстерегают москвичей на наступившей неделе.