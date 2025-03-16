Вильфанд предупредил о капризах погоды, что подстерегают москвичей на следующей неделе

Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России, поделился в беседе с ТАСС прогнозом погоды на предстоящую неделю в Москве и Московской области. По его словам, к концу недели ожидается повышение температуры.

По предварительным прогнозам, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидаются небольшие осадки, сообщил собеседник агентства.

«Ночью в пятницу и в следующие выходные… прогнозируется +2…+3 °С, а дневные температуры в пятницу, субботу и воскресенье будут стремиться к десятиградусной отметке — +7…+10 °С, на юге Московской области… до +12 °С», — заявил Вильфанд.

Специалист по погоде также сообщил, что в Москве и области в течение всей следующей недели ожидается образование гололедицы.

Ранее метеоролог Ильин назвал сроки действия девятибалльного шторма в Московском регионе.