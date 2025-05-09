Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы

В День Победы в Москве будет прохладно, как обычно в это время года. Но в то же время не так холодно, как бывает в это время обычно. Осадков стоит ждать, но немного, сообщил в беседе с РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

По его прогнозу, в ночное время в столице температура не превысит 3 градусов со знаком плюс. В некоторых районах Московской области, особенно на севере, возможны осадки, но их количество будет незначительным — не более одного миллиметра за сутки.

«Прежде всего, погода будет холодной. Температура будет ниже нормы примерно на шесть — шесть с половиной градусов. Это означает, что погода будет отставать от своего климатического развития примерно на три недели», — сказал Вильфанд.

Как отметил метеоролог, в послеобеденное время температура воздуха достигнет 9–11 градусов. В период с 9:00 до 12:00 она будет колебаться в пределах 6–8 градусов. В день праздника скорость ветра будет составлять 5–7 метров в секунду.

В День Победы над Москвой также не ожидается сильных облаков. Как добавил Вильфанд, их нижний слой будет находиться на высоте — от 600 до 800 метров, а верхний — примерно 4 километра.

В южной же части Центрального федерального округа ожидается небольшое похолодание. В Воронежской, Курской и Липецкой, Белгородской и Тамбовской областях ночные температуры будут колебаться от 1 до 6 градусов, а дневные — от 11 до 16 градусов по Цельсию.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил об идущих в Москву и область заморозках.