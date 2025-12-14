Синоптик Вильфанд сообщил, что в декабре в Москву пришел январь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в беседе с РИА Новости, что в воскресенье, 14 декабря, ночные температуры в Москве будут колебаться в пределах от 6 до 8 градусов ниже нуля, а днем ожидается от минус 4 до минус 6 градусов. По словам Вильфанда, такие показатели больше соответствуют январским значениям.

Синоптик предупредил, что температура в Москве и области может опуститься до минус 9 градусов ночью, что соответствует средним многолетним значениям.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, без существенных осадков как ночью, так и днём. Ночные температуры в Москве опустятся до -6, -8 градусов, а в области — до -10. Дневные температуры составят -4, -6 градусов, что является максимумом после полудня. По области днём температура может опуститься до -8 градусов, сообщил Вильфанд.

Он подчеркнул, что такая температура на 2-3 градуса ниже обычной и больше характерна для января, чем для декабря.

«То есть это январская, такая нормальная январская температура», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее синоптик Тишковец предупредил о серьезном похолодании до -15 °С в Подмосковье.