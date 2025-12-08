Синоптик заявил, что настоящей зимы в Москве пока не предвидится

На этой неделе москвичи наконец увидят снег, но ненадолго. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, снежный покров, который сформируется в столице, продержится всего сутки, после чего его смоют дожди и потепление. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, во вторник днем ожидается небольшой снегопад, который принесет около полутора сантиметров осадков. Более ощутимым снег станет в среду, когда температура опустится до нуля или небольшого минуса. Однако даже тогда снега выпадет совсем немного — его не хватит ни на снежную бабу, ни на лыжную прогулку. Уже в ночь на четверг начнется потепление, которое продолжится днем: температура поднимется до +1…+4 градусов в Москве и до +5 в области. Снежный покров быстро растает под дождем, который ожидается в четверг.

Синоптик добавил, что в пятницу погода останется мягкой — от 0 до +5 градусов, с возможным снегом с дождем, но нового снежного покрова уже не образуется. На выходных и в последующие дни Москва окажется в тыловой части циклона, температура понизится до слабых отрицательных значений, однако останется выше климатической нормы для декабря. Периодически возможен небольшой снег, но говорить об образовании устойчивого снежного покрова пока рано.

По его мнению, настоящей зимней погоды с пушистым снегом и стабильным покровом москвичам на этой неделе ждать не стоит. Погода продолжит балансировать между осенью и зимой, оставляя надежду на более основательные морозы и снегопады лишь в отдаленной перспективе.

Ранее синоптик Тишковец предупредил о серьезном похолодании до -15 °С в Подмосковье.