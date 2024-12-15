В Калининградской области власти ввели свободное посещение школ из-за непогоды

Свободное посещение введено в школах Калининградской области из-за штормового ветра, который ожидается в регионе 16 декабря, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Он предупредил жителей области, что уже утром в понедельник, 16 декабря, по данным МЧС, ожидается сильный шторм с усилением порывов ветра до 25-29 метров в секунду. Беспрозванных подчеркнул, такие капризы природы чреваты для каждого, кто будет в момент шторма находиться на улице. Губернатор попросил не выходить из дома без особой надобности.

«Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра», — написал Беспрозванных.

Если же в ближайшие сутки ситуация не стабилизируется, то все образовательные учреждения в Калининградской области в обязательном порядке переведут на дистанционный формат обучения.

«Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Прошу всех быть осторожными!» — добавил Беспрозванных.

Ранее метеоролог Вильфанд пообещал ледяной дождь после снегопадов в Московском регионе.