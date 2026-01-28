Синоптики назвали февраль одним их самых странных месяцев за последние 200 лет

Грядущий февраль может стать одним из самых аномальных и «странных» за последние 200 лет наблюдений, считают синоптики. Аномалия, по их словам, будет заключаться не в рекордных морозах или тепле, а в нестабильности: резких перепадах температуры, хаотичном распределении осадков и размытии границ между зимой и весной.

Как пишет primpress.ru, метеорологи ожидают, что месяц будет «ломаным»: периоды оттепелей будут очень быстро сменяться похолоданиями. В разных регионах это выльется в неприятную смесь явлений — мокрый снег, дождь и сухие морозы, причем распределение осадков сильно отклонится от климатической нормы.

Главной проблемой таких погодных «качелей» станут частые переходы температуры через ноль градусов. Это приведет к образованию гололеда, снежной каши и наледи на дорогах и тротуарах. Коммунальным службам придется перестраивать работу, а водителям и пешеходам — мириться с повышенной аварийностью и травмоопасностью.

В целом прогноз синоптиков предполагает, что зима и начало весны в 2026 году как бы «наложатся» друг на друга. В одних регионах снежный покров начнет таять раньше обычного, но при этом возможны внезапные возвраты морозов. В других, напротив, зима с морозами и снегом задержится почти до календарного марта. Стабильного зимнего сценария синоптики не обещают нигде.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что Московский регион ждет снежная середина недели.