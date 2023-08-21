Синоптики назвали последний день купального сезона в Подмосковье

Купальный сезон в Московской области продлится до среды. Она станет последним теплым днем лета.

Синоптики центра «Фобос» обещают, что воздух прогреется до плюс 30 градусов. На столичный регион надвигаются ливни и холодные воздушные массы. Столбики дневных термометров опустятся ниже отметки плюс 20.

Также после среды продолжительность прохладных ночей вырастет на 40-50 минут и составит около десяти часов.

В Подмосковье открывается выставка профессионального футболиста и художника.