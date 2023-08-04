Синоптики ожидают, что в выходные в Подмосковье будет поставлен температурный рекорд лета

В предстоящие выходные погода в Московской области поставит летний рекорд, в эти дни ожидается температура до 35 градусов тепла. Об этом интернет-изданию «Богородские вести» рассказал дежурный синоптик Центра погоды «Фобос».

«В пятницу в московском регионе установилась жаркая погода с переменной облачностью, кратковременные локальные осадки в виде дождей и гроз не принесут существенных изменений в общий климатический фон. Температура воздуха зафиксируется на уровне +26…+31 градусов, местами воздух прогреется до значений выше 35 градусов. Такова погода на выходные», — отметил синоптик.

По его словам, в эти дни ветер будет несильным, атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что является нормой. В «Фобосе» также отметили, что средняя температура воздуха в этом месяце ожидается на 1-2,5 градуса выше нормы.

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