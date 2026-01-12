Синоптики пообещали мягкую погоду на Крещение в столичном регионе

Крещенских морозов в Москве и Подмосковье в 2026 году, по предварительным данным, ждать не стоит. Погода в праздничные дни будет относительно мягкой, без сильного похолодания.

В столичном регионе на Крещение в 2026 году не ожидается традиционных сильных морозов. Об этом ТАСС сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, температура воздуха в Москве и Московской области в праздничные дни будет держаться около −10 градусов. Такие показатели, как пояснила синоптик, можно считать умеренно морозными, но они не соответствуют классическому понятию крещенских холодов.

Также прогнозируется небольшой снег, без сильных осадков и резких погодных изменений. Это означает, что погодные условия будут относительно комфортными как для жителей города, так и для тех, кто планирует традиционные крещенские купания.

В Гидрометцентре уточнили, что прогноз носит предварительный характер. По мере приближения даты возможны корректировки, однако на данный момент оснований ожидать серьезного похолодания нет.

