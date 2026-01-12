В 2025 году лесные пожары не причинили ущерба населенным пунктам

Лесопожарный сезон 2025 года стартовал почти на месяц раньше обычного, сообщил в интервью « Известиям » глава Рослесхоза Иван Советников. Значительные возгорания возникли уже в марте не только в южных и центральных, но и в дальневосточных регионах страны.

Советников отметил, что необычная ситуация в Центральном федеральном округе была связана с климатическим парадоксом: несмотря на обильный снег в декабре 2024 года, к середине января он полностью растаял, что усложнило прогнозирование сезона и подготовку к пожарам.

В Дальнем Востоке апрель 2025 года стал рекордно жарким, температура воздуха превышала климатическую норму на 5–7 градусов, при этом осадков практически не было. Усилению угрозы способствовали сильные ветра с порывами до 25 м/с.

Несмотря на сложные условия, Рослесхоз сумел удержать площадь лесных пожаров ниже установленного правительством предела — 4,3 млн га против допустимых 4,7 млн га. Кроме того, ведомству удалось предотвратить распространение огня на населенные пункты, и ни один человек не пострадал в результате пожаров, подчеркнул Советников.

