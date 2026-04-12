Синоптики пообещали теплую погоду на Фомино воскресенье

В Москве в предстоящие выходные, совпадающие с православным праздником Красной горки, прогнозируется заметное потепление. Температура воздуха приблизится к комфортным весенним значениям, создавая благоприятные условия для отдыха на открытом воздухе.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости сообщила, что в дни празднования Красной горки в Москве ожидается теплая погода. По ее оценке, в выходные температура воздуха может подняться до диапазона от +15 до +18 градусов.

Красная горка, известная также как Фомино воскресенье, отмечается в Русской православной традиции на седьмой день после Пасхи. В 2026 году эта дата приходится на 19 апреля.

Синоптик отметила, что погодные условия в этот период будут благоприятными и соответствующими середине весны, что позволит жителям столицы провести праздничные дни на свежем воздухе.

До этого стало известно, что на юге Сахалина ограничили движение автобусов из-за непогоды.