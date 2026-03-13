Синоптики пообещали жителям Подмосковья весеннее тепло в пятницу

Фото: [ Фестиваль «Весна, цветы и комплименты» к празднику 8 Марта в парке имени В. Талалихина в Подольске/Медиасток.рф ]

В пятницу, 13 марта, в Московском регионе сохранится переменная облачность без осадков. Температура воздуха продолжит повышаться, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

В Москве в дневные часы ожидается +12…+14 градусов, ночью температура опустится примерно до 0.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, в ночное время возможны заморозки до –2.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление в течение суток составит 754–756 мм рт. ст.

До этого сообщалось, что за это отвечает Североатлантический циклон, пришедший в Центральную Россию. При этом, при сочетании теплых дней, теплых ночей и дождей возможны ускоренное таяние снежного покрова и связанные с этим последствия, включая подтопления и сырость в городских районах.