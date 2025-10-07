Синоптики предсказали москвичам дождливый и прохладный вторник 7 октября

Во вторник, 7 октября, в столичном регионе установится переменная облачность с кратковременными дождями в отдельных районах. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра России.

В Москве температурные показатели в дневное время составят +12…+14 градусов. В ночные часы воздух остынет до +7.

На территории Московской области днем ожидается от +9 до +14 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до +4.

Преобладающим будет восточный и юго-восточный ветер скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что соответствует сезонной норме.

