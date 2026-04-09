В Москве началось цветение березы из-за теплого марта

В столице зафиксировано начало цветения березы — одного из главных аллергенов весны. Однако пришедший в город арктический циклон временно замедлит этот процесс, сообщил РИА Новости ученый секретарь ботанического сада МГУ Сергей Ефимов.

По словам биолога, в московских парках и лесополосах распространены два вида: береза повислая и береза пушистая, которые нередко образуют гибриды. Из-за аномально теплой погоды в марте и начале апреля отдельные деревья уже зацвели. Однако 9 и 10 апреля через столицу пройдет арктический циклон с осадками и низкими температурами, что приостановит цветение.

Ефимов отметил, что дожди помогут оседать пыльце на почву, благодаря чему люди, страдающие поллинозом (аллергией на пыльцу), временно почувствуют облегчение. Ранее синоптики сообщали, что март 2026 года вошел в десятку самых теплых в истории метеонаблюдений в России.

До этого сообщалось, что снег в Москве растает к субботе, а тепло придет на неделе.