Синоптики предупредили о налипании снега в Подмосковье

Фото: [ Аллея в Высоковском городском парке культуры и отдыха «Березовый» в округе Клин зимой/Медиасток.рф ]

Сильный мокрый снег и налипание на провода и деревья ожидаются в Московском регионе в четверг, 12 февраля. Синоптики предупреждают о гололедице и ухудшении видимости, следует из данных Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от 0 до –5 градусов. Ночью похолодает до –11. По области прогнозируется снег, местами интенсивный, возможны налипание мокрого снега и скользкие дороги.

В Москве днем ожидается –1…–3 градуса, в ночные часы столбики термометров опустятся до –8. Ветер южный, 6–11 м/с. Атмосферное давление останется пониженным — 732–736 мм рт. ст.

