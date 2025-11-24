Синоптики предупредили о небольших осадках в столичном регионе 24 ноября

Жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 24 ноября, ждет пасмурная погода с небольшими, местами умеренными осадками, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В столице днем температура составит от +3 до +5 градусов, ночью опустится до –3. В области ожидается от +1 до +6 днем и до –5 ночью.

Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 740–743 мм ртутного столба.

