Синоптики предупредили о сильных осадках и метелях в столичном регионе

В Московском регионе начался продолжительный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, может продлиться более двух суток. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

По данным метеорологов, первые слабые осадки были зафиксированы в районах Волоколамска, Клина, Дмитрова, а также вблизи аэропортов Шереметьево и Внуково. Ожидается, что максимальная интенсивность снегопада придется на ночные и утренние часы — в интервале с 03:00 до 09:00 мск. В этот период прирост свежего снега может составить до 10 сантиметров, а к утру в Москве высота снежного покрова способна увеличиться до 13 сантиметров. Аналогичные объемы осадков прогнозируются и в течение дня 27 января.

Синоптики также предупреждают о неблагоприятных сопутствующих явлениях. В ночные часы возможны метели, южный ветер усилится до 6–11 м/с с порывами до 14 м/с. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы, что может осложнить транспортную ситуацию.

В целом за период снегопада, который продлится более двух суток, суммарный прирост снежного покрова в столичном регионе может приблизиться к полуметру. В связи с этим в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности, действующий с полуночи вторника до 12:00 мск четверга. В Московской области установлен желтый уровень, который сохранится до 21:00 мск четверга.

Метеорологи связывают ухудшение погодных условий с влиянием теплого атмосферного фронта западного циклона, который принес в регион интенсивные осадки и резкое изменение метеообстановки.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Москве возможна первая в году оттепель.