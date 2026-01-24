Синоптики предупредили о снегопаде и резких перепадах температуры

В Москве в период с 27 по 28 января прогнозируется продолжительный снегопад. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее данным, во вторник и среду на погодные условия в столичном регионе начнет влиять атлантический циклон. Он принесет обильные осадки в виде снега, который будет идти на протяжении всего дня 27 января и сохранится большую часть суток 28 января.

Одновременно с осадками ожидается заметное потепление. В ночь на вторник температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах минус 10–15 градусов, а днем повысится до минус 2–7 градусов. В среду ночные значения составят минус 2–7 градусов, а в дневные часы температура удержится в диапазоне минус 1–6 градусов.

Специалист уточнила, что температурный фон в эти дни окажется выше климатической нормы на 2–3 градуса. Также отмечается, что в ближайшие пять суток жителей столичного региона ожидают выраженные колебания температур, связанные с активной сменой атмосферных процессов.

