Жизнь на снежной диете: как жители Партизанска выживают без капли воды из крана

Жители города Партизанска в Приморском крае остались без централизованного водоснабжения. По информации телеграм-канала Amur Mash, проблемы с водой продолжаются около недели, и люди вынуждены добывать ее, растапливая снег, сообщает Газета.ру.

Часть жителей не имеет доступа к воде уже три дня. Организованного подвоза воды, по словам местных жителей, не налажено. В качестве альтернативы люди покупают бутилированную воду в магазинах или используют снег.

В пресс-службе мэрии Партизанска сообщили, что ведутся работы по очистке водоподающего трубопровода. Накануне было очищено 40 метров, а на текущий день запланирована прочистка еще 20 метров. Ситуацию осложняют сильные морозы и значительное падение уровня воды в реке, что потребовало проведения работ по углублению ее русла с помощью экскаватора. В администрации города поблагодарили жителей за терпение.

