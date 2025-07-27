Синоптики предупредили жителей Подмосковья о небольших осадках 27 июля

Погода в Москве и Московской области в воскресенье, 27 июля, будет переменчивой. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и местами небольшой дождь в российской столице. Дневная температура составит комфортные от плюс 27 до плюс 29 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 14 градусов.

В Подмосковье температурный режим будет схожим — днем воздух прогреется до от плюс 24 до плюс 29 градусов по Цельсию, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Ветер восточного направления со скоростью 3-8 м/с сделает погоду более комфортной в дневные часы. Атмосферное давление в этот день останется стабильным — 747–748 мм рт. ст.

По прогнозам синоптиков, конец июля принесет в столичный регион настоящую летнюю жару. Уже в ближайшие дни температура в Московском регионе может достигнуть плюс 30 градусов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксирована самая жаркая погода с начала года.