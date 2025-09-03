Синоптики спрогнозировали облачность и сухую погоду в столичном регионе в среду

Облачная погода ожидается в Московском регионе 3 сентября, без осадков, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье днем будет колебаться от +17 до +22 градусов. Ночью термометры покажут от +7.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 749 мм рт. ст.

В столице днем воздух прогреется до +19–+21 градуса, а ночью температура опустится до +10.

