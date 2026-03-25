Синоптики рассказали, когда отрицательные ночные температуры уйдут из Подмосковья

Отрицательные ночные температуры сохранятся в Московском регионе до конца недели, все это время сохраняется вероятность образования гололедицы. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, в среду и четверг ночная температура составит минус 1–3 градуса. В пятницу, 27 марта, она повысится до минус 1 — плюс 1 градуса, но останется слабоотрицательной.

"25, 26 и 27 марта сохраняется местами гололедица. Температура ночью будет в среду и четверг минус 1-3 градуса, а 27 марта повысится до минус 1 - плюс 1, но все равно слабоотрицательная. И снежный покров, который еще не полностью сошел, будет днем подтаивать. Вода будет на отдельных участках дорог замерзать", — пояснила Паршина.

Она отметила, что прогноз на гололедицу дается на трое суток, поэтому на конец недели его пока нет. Однако вероятность образования гололедицы к концу недели снизится.

"А с понедельника и ночная, и дневная температуры уже [прогнозируются] положительные. Поэтому гололедицы, скорее всего, с 30 марта уже не будет. Маловероятна она, в принципе, при такой ситуации", - добавила Паршина.

До этого сообщалось, что до 30 марта в Москве и Подмосковье будет сухо.