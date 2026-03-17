Синоптики рассказали о погоде в Москве и области во вторник

Во вторник, 17 марта, в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, при этом осадки синоптики не прогнозируют. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. В ночные часы похолодает до –5 градусов.

В столице днем воздух прогреется до +9…+11 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до –2.

Ветер ожидается восточного направления со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и достигнет 758–759 мм рт. ст.

До этого стало известно, какая погода ожидается в Подмосковье на текущей неделе. Дневная температура может приблизиться к рекордным значениям прошлых лет и подниматься до 13–14 градусов тепла.