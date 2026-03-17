В Москве ожидается почти рекордное тепло

В Москва на текущей неделе ожидается необычно теплая для марта погода. Дневная температура может приблизиться к рекордным значениям прошлых лет и подниматься до 13–14 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам специалиста, сейчас на погоду в столичном регионе влияет антициклон, который приносит ясное небо и много солнца. При этом иногда будут проходить атмосферные фронты с юга, связанные с циклоном. Они в основном затронут южные районы Центрального федерального округа, а в Москве ожидается переменная облачность.

17 марта ночью температура может опускаться примерно до минус трех градусов, а днем воздух прогреется до 9–11 градусов. Это близко к рекорду для этой даты: в 2015 году столбики термометров поднимались до 11,6 градуса.

18 марта, по прогнозу синоптиков, осадков не ожидается. Ночью температура будет около нуля или немного ниже, а днем потеплеет до 11–13 градусов. Рекорд этого дня также установлен в 2015 году — тогда воздух прогрелся до 13,4 градуса.

19 марта ночью снова возможны слабые заморозки до минус трех градусов, а днем температура может достигнуть 12–14 градусов. Для этой даты рекорд составляет 13,6 градуса.

К концу недели и на выходных погода станет немного прохладнее. Днем ожидается от 6 до 11 градусов тепла, ночью — от минус трех до плюс двух градусов. По словам синоптиков, в этот период новые температурные рекорды маловероятны, поскольку в предыдущие годы в эти дни воздух прогревался даже до 15–17 градусов.

В целом температура в столице сейчас превышает климатическую норму примерно на четыре градуса, а ближе к выходным — на два–три градуса.

