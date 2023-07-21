Синоптики рассказали о погоде в Подмосковье в пятницу

В пятницу, 21 июля, в столичном регионе будет переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от девятнадцати до двадцати четырех градусов тепла, в Москве — от двадцать одного до двадцати трех градусов.

Ветер ожидается западного и юго-западного направлений со скоростью до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до вторника в столичном регионе не ожидается ливней.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что на неделе в подмосковном Клину за сутки выпало 109 процентов месячной нормы осадков.