Синоптики рассказали о погоде в Подмосковье в воскресенье

Зимняя погода с легким снегом и гололедицей сохранится в Московском регионе 11 января. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако на дорогах и тротуарах по-прежнему будет скользко.

В Подмосковье в воскресенье ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой снег, местами сохранится гололедица. Днем температура воздуха составит от –8 до –3 градусов, а в ночные часы может понизиться до –10.

В Москве днем воздух остынет до –6…–4 градусов. Ночью температура опустится примерно до –7. Осадки будут кратковременными и неинтенсивными, но из-за минусовых температур возможны наледи.

Ветер установится восточного направления, его скорость составит 5–10 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и достигнет отметки около 741 мм рт. ст.

