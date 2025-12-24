Синоптики сообщили, что в Якутии установилась самая низкая температура на планете

Республика Саха (Якутия) оказалась в эпицентре экстремальных погодных условий — в регионе установились морозы, которые в настоящий момент считаются самыми сильными на Земле. Как сообщают Telegram-каналы, самая низкая температура, зафиксированная в Якутии, опустилась до отметки минус 56 градусов по Цельсию, что совпадает с текущим планетарным минимумом.

Особенно сложная ситуация сложилась в поселке Тикси, где со стихией борются уже третьи сутки подряд. Мощная снежная пурга привела к тому, что местные власти были вынуждены закрыть все школы и детские сады. Один из жителей заснял последствия снегопада: здание местной школы искусств замело снегом почти до уровня окон второго этажа, что наглядно демонстрирует масштаб стихии.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура в Якутии может достигнуть рекордных минус 60 градусов. Уже сейчас жизнь в населенных пунктах фактически парализована: из-за экстремальных морозов и нулевой видимости во время пурги люди не могут покидать свои дома. Регион, традиционно славящийся суровыми зимами, в этом году подтвердил свой статус одного из самых холодных мест на планете.