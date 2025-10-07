Синоптики сообщили о возможном первом снеге в Москве в конце октября

Первый снег в Москве с высокой вероятностью выпадет в последние дни октября. Согласно данным метеорологических моделей, наиболее вероятными датами являются 30-31 число. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Все (прогнозные - ред.) модели показывают, что вероятность выпадения первого снега в последних числах октября велика. Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров", - отметила метеоролог.

По словам Поздняковой, этот период соответствует климатическим нормам столицы, когда обычно формируется временный снежный покров. Ожидается, что осадки будут соответствуют сезонным характеристикам для конца октября.

