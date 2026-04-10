Синоптики спрогнозировали дождь и мокрый снег в столичном регионе

В Москва и Московская область 10 апреля прогнозируется облачная погода с осадками различной интенсивности — местами возможны дождь и мокрый снег. Соответствующие данные опубликованы Гидрометцентром России.

Днем в столице температура воздуха составит от +4 до +6 градусов, тогда как в ночные часы ожидается понижение до –1.

В Подмосковье дневные значения будут варьироваться в пределах +3…+8 градусов, а ночью температура может опуститься до –2.

Также синоптики прогнозируют северный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление в течение суток сохранится на уровне 745–747 мм ртутного столба.

До этого стало известно, что в Центральной России ожидается скорое появление комаров.