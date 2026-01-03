Синоптики спрогнозировали мягкую зимнюю погоду в столичном регионе
Гидрометцентр: небольшой снег и слабый ветер ждут жителей региона в субботу
Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается в Москве и Московской области в субботу, 3 января. Об этом следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, в дневные часы в столице температура воздуха будет колебаться в диапазоне от –3 до +2 градусов. В ночное время ожидается понижение температуры до –6 градусов.
Аналогичные температурные значения прогнозируются и в Подмосковье. В течение дня воздух прогреется до –3…+2 градусов, а ночью столбики термометров также могут опуститься до –6.
Ветер будет дуть с юга и юго-запада, его скорость составит около 3 м/с. Существенных усилений ветровой нагрузки не ожидается.
Атмосферное давление в регионе останется пониженным и, по расчетам метеорологов, будет находиться в пределах 734–736 мм ртутного столба.
Ранее стало известно, что Москва и Подмосковье пережили самую морозную ночь сезона.