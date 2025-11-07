Синоптики спрогнозировали погоду в Сахалинской области на неделю с 8 по 14 ноября

Синоптики Сахалинского гидрометцентра сообщают о сложной и неустойчивой погоде, которая ожидает жителей региона в период с 10 по 14 ноября. Главным фактором станет усиление ветра, который будет преобладать большую часть времени на западном побережье Сахалина и на Курильских островах.

Осадки в течение недели будут незначительными и умеренными, в основном в виде дождя, в то время как на севере Сахалина возможен снег. При этом резких температурных колебаний в этот период не прогнозируется.

Резкие перемены погоды ожидаются уже в предстоящие выходные. По данным, в субботу, 8 ноября, на острове ожидается похолодание, которое спровоцирует образование гололедицы на дорогах. В центральных районах ночью столбики термометров опустятся до -16 градусов, а днем на юге будет держаться в интервале от -2 до +3 градусов.

Однако уже в воскресенье, 9 ноября, погодные условия кардинально изменятся до прихода фронтальных разделов с запада. На севере области пройдет снег, а южные районы ожидает потепление, сопровождаемое дождями.

В Южно-Сахалинске в субботу ночью температура составит -6…-8 градусов, днем — около +1…+3. В воскресенье ночные показатели останутся на том же уровне, однако днем воздух прогреется до +4…+6 градусов, и временами горожан ждут дожди.

На Курильских островах в выходные дни прогнозируются сильные осадки и штормовой ветер, который, по мнению метеорологов, сохранится на архипелаге и в начале следующей рабочей недели.

