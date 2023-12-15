Сирены завыли в Харьковской и Днепропетровской областях
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Вечером в пятницу, 15 декабря, в двух украинских регионах завыли сирены. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на онлайн-данные.
Известно, что речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях, сигнал тревоги раздался около 20:45 по московскому времени. При этом, никаких данных о разрушениях или каких-то инцидентах пока не поступали.
Также сообщается, что уже в 21:17 сигнал тревоги был отменен. Подробности уточняются.