Сирия осталась без интернета

Сервис NetBlocks зафиксировал , что в Сирии наблюдались масштабные перебои в работе интернета. В заявлении, опубликованном этой организацией 25 марта в 3:49 мск, указывается, что первоначально поступала информация о проблемах с телекоммуникациями в ряде сирийских городов.

NetBlocks, частная компания, базирующаяся в Лондоне, предоставляет услуги в области кибербезопасности и мониторинга состояния интернет-соединений. Этот сервис был основан в 2017 году.

Ранее сообщалось, что новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз отказался пожимать руку руководителю МИД ФРГ Анналене Бербок, которая прибыла в арабскую страну с визитом.