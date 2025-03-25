Сирия осталась без интернета
NetBlocks: в Сирии зафиксированы серьезные сбои в работе интернета
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Сервис NetBlocks зафиксировал, что в Сирии наблюдались масштабные перебои в работе интернета. В заявлении, опубликованном этой организацией 25 марта в 3:49 мск, указывается, что первоначально поступала информация о проблемах с телекоммуникациями в ряде сирийских городов.
NetBlocks, частная компания, базирующаяся в Лондоне, предоставляет услуги в области кибербезопасности и мониторинга состояния интернет-соединений. Этот сервис был основан в 2017 году.
Ранее сообщалось, что новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз отказался пожимать руку руководителю МИД ФРГ Анналене Бербок, которая прибыла в арабскую страну с визитом.