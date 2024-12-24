Сирийские христиане вышли на акции протеста после сожжения радикалами рождественской ели

Христиане Сирии после сожжения рождественской ели вышли на протесты в Дамаске

Общество

Фото: [flickr.com]

Акции протеста христиан начались в сирийском Дамаске. Люди требуют дать им жить так, как им предписывает религия. Об этом сообщило агентство France 24.

Протесты начались после того, как исламские радикалы сожгли в провинции Хама установленную на улице рождественскую ель. После этого христиане вышли на улицы Дамаска и потребовали обеспечить им возможность выполнять религиозные традиции.

«Если нам не позволят жить в соответствии с нашей христианской верой в нашей стране, как мы это делали раньше, то нам здесь больше не место», — заявил журналистам один из протестующих.

Отмечается, что сжегшие ель люди были иностранцами, они принадлежали к исламистской группировке «Ансар аль-Таухид».

Ранее сообщалось, что израильские военные уничтожили в Сирии христианский крест, который там стоял десятилетиями на вершине горы Хермон. Им не понравилось, что на гору ходят паломники, среди которых попадаются боевики, которые используют данное место как наблюдательный пункт.

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