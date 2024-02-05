Сирота из ЯНАО жила в хибаре из-за отказа в выдаче положенного ей жилья

Девушка стояла в очереди на получение жилья, однако ей его не предоставили. Сирота из Пуровского района ЯНАО была вынуждена существовать в непригодных для жизни условиях, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По закону девушка должна была получить жилье из специального фонда по достижению совершеннолетия, однако ей отказали. Аргументировали это тем, что у гражданки уже есть жилплощадь.

Сирота обратилась в прокуратуру и пожаловалась на нарушение жилищных прав. В ходе проверки выяснилось, что дом, которым владеет девушка, непригоден для жизни. В жилище отсутствовало электричество, вода, тепло, а также царила антисанитария.

Прокуратура ЯНАО подала иск, которым обозначила требование в предоставлении сироте жилплощади. Однако сразу соглашаться на это не стали. Салехардский городской суд иск отклонил, но после апелляции судебная коллегия по гражданским делам изменила решение. В результате было постановлено, чтобы жилье сироте выдали.

Правоохранители взяли ситуацию на контроль: они проследят, чтобы девушка получила нормальное жилье.

Ранее стало известно, сколько средств выделили на жилье для детей-сирот в Подмосковье.