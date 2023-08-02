Сироты в Подмосковье, поступившие в вузы или колледжи, автоматически получат стипендию губернатора

Дети-сироты в Подмосковье, поступившие в вузы, колледжи или техникумы, в сентябре автоматически получат стипендию губернатора региона, напомнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она подчеркнула, что никаких заявлений подавать не нужно, выплаты поступят проактивно до 25 сентября.

В областном министерстве социального развития отметили, что сейчас в регионе стипендию губернатора получают свыше шести тысяч детей-сирот. Выплата является ежемесячной и составляет шесть тысяч рублей.

«Это долгосрочная и постоянная социальная программа нашего губернатора (Андрея Воробьева. — прим. ред.) по поддержке детей-сирот, а главное — очень удобная», — добавила Болатаева.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев высоко оценил работу волонтерских и молодежных организаций Московской области.