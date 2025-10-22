В Роскачестве назвали способы продлить срок службы зонта

Соблюдение простых правил эксплуатации позволяет значительно продлить срок службы зонта независимо от его конструкции. Как пояснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова, многие владельцы непреднамеренно сокращают жизнь этому аксессуару, нарушая базовые принципы ухода. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, ключевой ошибкой является неправильная сушка после дождя. Раскрытое положение на полу или вблизи отопительных приборов приводит к деформации каркаса и ткани, а хранение влажного зонта в закрытом пакете провоцирует коррозию механизмов и появление стойкого запаха. Правильная методика предполагает подвешивание сложенного зонта вниз куполом для естественной просушки без использования липучек или застежек.

Эксперт добавила, что регулярная гигиена не менее важна для сохранения функциональности аксессуара. Очищение купола мягким моющим средством под душем предотвращает въевшиеся загрязнения, а обработка ручки антибактериальными салфетками устраняет накопившиеся бактерии. Особое внимание следует уделять хранению складных моделей — давление других предметов в сумке может привести к деформации спиц и нарушению механизма раскрытия.

По ее мнению, грамотный уход за зонтом основывается на трех принципах: бережная сушка без термического воздействия, регулярная очистка без агрессивных средств и защита от механических повреждений при хранении. Соблюдение этих условий гарантирует, что аксессуар сохранит не только презентабельный вид, но и функциональность в течение нескольких сезонов, надежно защищая владельца в непогоду.

Ранее в Роскачестве перечислили правила выбора надежного зонта.