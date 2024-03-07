Система «Безопасный регион» выявила свыше 16 тысяч дефектов в содержании территорий в Подмосковье зимой

Свыше 16,3 тысячи дефектов выявили в содержании территорий в Подмосковье в зимнее время благодаря камерам «Безопасного региона».

Все замечания были устранены, сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Большая часть замечаний — 1,7 тысячи недочетов — касалась уборки дорожек, парковок, проездов во дворах от снега, рассказала руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«За контейнерными площадками наблюдаем круглый год, специалисты убрали более 140 навалов, приведя прилегающие зоны в порядок. Фасады — «лицо» городского пространства, было ликвидировано порядка 80 незаконных граффити», — добавила она.

Все недочеты коммунальщики должны отрабатывать в установленные сроки. Так, например, только в Коломне за зиму исправили почти 850 нарушений, которые были выявлены через камеры системы «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в регионе в паводок.