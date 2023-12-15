Система ПВО ликвидировала над Курской областью четыре беспилотника

Вечером 15 декабря в небе над Курской областью было ликвидировано четыре беспилотника. Об этом в своем канале сообщил губернатор Роман Старовойт .

Глава региона предупредил жителей о начале работы систем противовоздушной обороны в 17.41. Он попросил граждан сохранять спокойствие. По данным на 18.58, системы продолжали борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Старовойт рассказал, что системы ПВО ликвидировали четыре беспилотника.

Пока о последствиях атаки украинских беспилотников не сообщается. О повреждениях на земле и пострадавших также ничего не известно.