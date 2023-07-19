Система ПВО сработала в Севастополе, Украина вновь пытается атаковать город при помощи БПЛА

Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе в ночь на среду, 19 июля. Как сообщает корреспондент «Подмосковье Сегодня», со стороны Казачьей бухты по приближающимся со стороны Украины военным дронам были выпущены российские ракеты.

Подробной информации о произошедшем от официальных властей Севастополя пока не поступало.

«В Севастополе сработали находящиеся в круглосуточном боевом дежурстве системы ПВО, дроны были сбиты в небе над Казачьей бухтой», — сообщает находящийся на месте корреспондент издания.

Отмечается, что в небе прогремело не менее 10 взрывов.

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