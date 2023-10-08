Ситуация продолжает ухудшаться: власти Израиля призвали жителей покинуть север страны и эвакуируют проживающих на юге

Проживающим в северных приграничных общинах Израиля стоит как можно скорее эвакуироваться, чтобы по-максимуму сохранить себе жизнь и здоровье, призвали власти страны.

Как сообщил израильский телеканал i24 News, подтвердились самые худшие опасения продолжения эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла».

«Израильским жителям в северных приграничных общинах рекомендуется эвакуироваться из этого района на фоне опасений эскалации конфликта с (движением - прим. ред.) "Хезболла"», - говорится в сообщении телеканала.

Также в течение ближайших суток будут эвакуированы израильтяне, проживающие вблизи границы с Газой. Об этом в воскресенье, 8 октября. проинформировал пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» фактически открыла второй фронт и намерена ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.