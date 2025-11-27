Сюрприз для полиции: вор по мелочи оказался крупной рыбой в федеральном розыске

В Кемерове сотрудники Росгвардии задержали опасного преступника, объявленного в федеральный розыск, благодаря бдительности персонала гипермаркета. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инцидент произошел в торговом центре на Кузнецком проспекте, где работники обратили внимание на подозрительное поведение покупателя. Мужчина демонстративно складывал несколько бутылок с крепким алкоголем в собственную сумку, при этом к кассе направился только с другим товаром в руках.

Персонал магазина вызвал оперативников, которые пресекли попытку злоумышленника покинуть территорию торгового зала с неоплаченной продукцией. При проверке документов сотрудники Росгвардии установили, что задержанный 50-летний мужчина разыскивался правоохранительными органами по подозрению в совершении серьезного преступления — разбоя. После установления личности подозреваемый был передан сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

