«Сюрпризы» в платежках: россиянам пытались навесить долг за уборку снега во дворе

Зима 2026 года запомнится россиянам не только рекордными сугробами, но и новыми строчками в платежках за ЖКХ. Как пишет РБК , в некоторых регионах управляющие компании начали выставлять жителям счета за уборку снега сверх утвержденных тарифов. В Госдуме такую практику назвали незаконной и посоветовали гражданам не платить, а жаловаться в прокуратуру.

Россиянка Елизавета рассказала, что владельцы квартир в ее доме обнаружили в квитанциях долг в несколько сотен тысяч рублей — будто бы за вывоз снега, который УК якобы убирала сверх нормы.

«Нам в платежки просто включили долг. Только у нашего дома, который заказывал вывоз снега на несколько сотен тысяч, больше полумиллиона там точно выходило. Они снег не убирали, мы писали жалобы. Потом приезжали, все-таки кое-что убирали в небольших количествах, просто чтобы можно было по двору передвигаться. А потом нам сказали, что, оказывается, это было сверх нормы», — поделилась женщина.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в эфире Радио РБК объяснила: тарифы на содержание общедомового имущества утверждаются на общем собрании жильцов в начале года. Пересматривать их задним числом незаконно. Если управляющая компания не уложилась в смету — это ее проблемы, а не жильцов.

Утвержденные в начале года расценки на услуги ЖКХ по закону не подлежат корректировке «задним числом». Парламентарии напоминают, что любые попытки пересмотреть стоимость обслуживания в течение года незаконны, и призывают граждан защищать свои интересы через прокуратуру или суд. Однако на пути к справедливости встает серьезный барьер в виде административной специфики рынка.

Несмотря на то что управляющим компаниям грозят внушительные штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, реальное привлечение их к ответственности остается большой редкостью. Юристы, в частности глава Жилищного союза Москвы Константин Крохин, указывают на конфликт интересов: подавляющая часть столичного рынка находится под контролем государства. Поскольку большинство организаций являются бюджетными учреждениями, контролирующие органы зачастую закрывают глаза на нарушения, не желая штрафовать структуры, находящиеся под тем же государственным патронажем.

Иными словами, наказывать самих себя контролеры не спешат. А между тем зима продолжает испытывать коммунальщиков на прочность. Снежные рекорды в Москве и Петербурге фиксировали еще в январе, а в конце февраля синоптики вновь предупредили о «экстремально высокой» высоте сугробов в столице. Чьими силами и за чей счет будут разгребать эти заносы — вопрос, который для многих жильцов остается открытым.

