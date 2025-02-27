СК начал проверку после нападения собаки на женщину в Екатеринбурге

Свердловский СК начал проверку после нападения ротвейлера на женщину с маленьким ребенком в Екатеринбурге.

После проверки следователи дадут оценку произошедшему. Уточняется, что мероприятия проводят в рамках статьи о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Определят степень вреда, детали инцидента. Также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 26 февраля ротвейлер искусал женщину с ребенком на улицах Екатеринбурга. Пес был домашним, но выбежал с участка. Мать закрыла собой от животного сына, получив укусы. На опубликованных в Telegram фото она лежит, истекая кровью. Прокуратура также организовала проверку по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что в Сочи две сбежавшие из дома хаски вырвали ребенку лицо.