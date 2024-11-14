Следственный комитет России оценил ущерб от действий украинских боевиков в регионах страны. По предварительным подсчетам, общая сумма составила приблизительно 60 млрд руб., как рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

В рамках проведенных в 2024 году мероприятий было осуществлено около 900 комплексных оценочных экспертиз, охватывающих как строительные, так и технические аспекты. В ходе них удалось исследовать свыше 25 тыс. объектов, включая здания и инфраструктурные сооружения.

Ранее депутат Рады Железняк рассказал, сколько денег получил Киев за все время конфликта в результате прямого финансирования Западом. Как выяснилось, в бюджет Украины поступило порядка $100 млрд с начала специальной военной операции.